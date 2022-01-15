Стало известно, почему Селезнев не вернулся вовремя в расположение «Миная»

15.01.2022
23:16
Новость
Футбол
Форвард «Миная» Евгений Селезнев пропустил первую тренировку после отпуска, сообщает UA-Футбол.
Он не вернулся вовремя в Ужгород, где команда 14 января собралась впервые после отпуска. Клуб объяснил это техническими причинами. Прибытие Селезнева на сбор ожидается в ближайшее время.
Селезнев играет за «Минай» с лета 2021-го. В первой половине сезона УПЛ забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
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