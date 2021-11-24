Селезнев: не хочу ничего говорить перед игрой с «Колосом»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал комментарий накануне домашнего матча со своей бывшей командой «Колосом». Напомним, что это перенесенная игра третьего тура УПЛ, которая состоится сегодня.

«Я не хочу ничего давать, честно. После игры — возможно, до — ничего не буду говорить. Извиняюсь.

Здоровье? Ну пока жив-здоров. Вашими молитвами. 10 дней не тренировался, у меня порвана приводящая была. Ну, видите, сыграл 60 минут более-менее», — сказал Селезнев в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что 21 ноября в игре с «Ингульцом» Евгений Селезнев забил свой первый гол за закарпатскую команду. 36-летний форвард приблизился к историческому бомбардирскому рекорду украинского элитного дивизиона.



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