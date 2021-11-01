Селезнев: молодые пацаны сказали: «Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о том, почему передумал уходить из команды после отставки Василия Кобина, желании стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ и о том, чем занимается в Ужгороде.



«Ужгород мне понравился. Здесь хорошая еда, хорошие люди, хорошие цены, ко мне очень хорошо относятся. Но я почти никуда не выхожу, в основном нахожусь в гостинице. На Закарпатье мне очень понравились чаны. Тут крутые замки, Вася Кобин понравился. Вася собрал команду Миная за две недели. Пацаны молодые и очень классные. Я по-человечески в них влюбился. Я вижу, что среди них есть шесть человек, которые должны играть в футбол. Это Петрусенко, Байдал, Кулиев, Ахмедзаде, Бодя Коваленко, но он уже состоявшийся футболист. Отставка Кобина - больная тема для меня. Честно, я тоже хотел уходить. Но ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: «Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а». Поэтому я остался.

Мне надо забить восемь голов. Как только забью восьмой, сразу ухожу. Пусть мой рекорд потом побьют, мне все равно. Я выполнил свое слово. Понятно, что сюда вернется Ярмола, Мораес восстановится. Но моя задача - побить рекорд именно сейчас. Я сильно зациклен на голах, и, наверное, из-за этого они не залетают.

Я очень много тренируюсь. Раньше меня выгоняли за алкоголь, а сейчас выгоняют из-за зала. Это, конечно, шутка, но я действительно иногда перебарщиваю. Если ты в таком возрасте не поддерживаешь себя в форме, очень трудно быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально. Они очень много бегают, очень быстрые. Главное преимущество в моем возрасте – опыт», — сказал Селезнев в интервью программе «Великий футбол».

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

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