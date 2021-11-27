Селезнев: «Минаю» не стыдно за этот матч перед людьми Закарпатья

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал комментарий после матча с «Динамо» (0:2) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Аплодисменты болельщиков? Заслуживать — мало. Никто в копилку не даст три очка. Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Делали все возможное. Команда показала качественную игру во втором тайме. Не только по игре, но и характер, настоящие бойцовские качества.

Нам не стыдно людям на Закарпатье смотреть в глаза после этого матча. Очень поздравляю «Динамо», Мистера с победой. Они действительно чемпионы, они заслуживают это. Они подтвердили это.

Сильный второй тайм «Миная»? Не знаю, что сказать. Есть как есть. Потом надо разбираться — «Минай» или нет, «Динамо» или нет. Есть счет 2:0, что еще говорить?

Мой момент? Мне тоже казалось, что будет гол, , что я могу сделать? Не влетел же.

«Минай» сохранит место в элите? Уверен, он сохранит», — сказал Селезнев в интервью телеканалу «Футбол».

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