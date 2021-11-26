Сегодня сборная Украины узнает соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября в 18:00 в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Сборная Украины узнает своего соперника на этой стадии турнира.
Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.
Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.
Возможные соперники сборной Украины: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.
Чемпионат мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.