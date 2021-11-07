Сегодня один из бразильцев может провести свой последний матч за «Шахтер»

Контракт футболиста с клубом заканчивается.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодняшний матч против «Колоса» может стать последним для Дентиньо в составе «Шахтера». Срок действия контракта нападающего с «горняками» истекает уже 8 ноября.

32-летний Дентиньо был приобретен «Шахтером» у «Коринтианса» летом 2011 года за 7,5 миллиона евро. Впоследствии отдавался донецким клубом в аренду «Бешикташу».

Всего в составе «горняков» бразилец провел 196 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал 16 голевых передач.

Ранее была информация, что Дентиньо может вернуться в «Коринтианс».

«Шахтер» в случае победы в матче с «Колосом» наберет 35 очков и возглавит турнирную таблицу УПЛ. Пока команда Роберто-Де Дзерби занимает 2-е место, отставая на 3 очка от «Динамо».

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