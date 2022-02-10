Сборную Украины по фристайлу не допустили к командному турниру на Олимпиаде

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине начинаются соревнования по фристайлу.
Сборную Украины в командном турнире должны были представить Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Однако наши спортсмены пропустят командный турнир. Причиной стало то, что Котовский, Окипнюк и Новосад сдали положительные тесты на коронавирус.
«Не Олимпиада, а какой-то кошмар», — прокомментировал ситуацию олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко.
Напомним, что по оценкам специалистов именно в фристайле у олимпийской сборной Украины были самые высокие шансы на медали.
При этом наши спортсмены сохраняют шансы выступить в индивидуальных соревнованиях. Но для допуска к ним нужно сдать отрицательные тесты на коронавирус.
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