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Сборную России в Пекине заставили играть в масках

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
10:53
Новость
Хоккей

Матч женского хоккейного олимпийского турнира между сборными ОКР и Канады едва не был сорван из-за скандала.

Игра в итоге состоялась, но началась на один час позже запланированного. Сборная Канады отказалась выходить на лед, пока не увидит результаты тестов на ковид у россиянок. При этом одно заражение коронавирусом накануне матча было выявлено как раз в канадской команде.

Хоккеистки обеих сборных в итоге начали матч в медицинских масках. Но уже на третий период россиянки и судейская бригада вышли без них. Сборная Канады же осталась в масках и довела встречу до итоговой победы со счетом 6:1.

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