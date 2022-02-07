Сборную России в Пекине заставили играть в масках

Матч женского хоккейного олимпийского турнира между сборными ОКР и Канады едва не был сорван из-за скандала.
Игра в итоге состоялась, но началась на один час позже запланированного. Сборная Канады отказалась выходить на лед, пока не увидит результаты тестов на ковид у россиянок. При этом одно заражение коронавирусом накануне матча было выявлено как раз в канадской команде.
Хоккеистки обеих сборных в итоге начали матч в медицинских масках. Но уже на третий период россиянки и судейская бригада вышли без них. Сборная Канады же осталась в масках и довела встречу до итоговой победы со счетом 6:1.
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