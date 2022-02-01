Сборная Южной Кореи пробилась на чемпионат мира в Катаре

Приближается к финишу отборочный цикл чемпионата мира 2022 года.

Сегодня сборная Южной Кореи обыграла в выездном матче сирийцев со счетом 2:0. Эта победа означает, что корейцы де-юре оформили путевку на чемпионат мира. Ранее из азиатских команд это удалось Катару как стране-хозяйке и Ирану.

Также в финальную часть чемпионата мира официально квалифицировались: от Южной Америки — Бразилия и Аргентина, от Европы — Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

Сборная Украины в полуфинале стыков в конце марта сыграет с Шотландией на выезде. В случае победы в финале плей-офф наши оспорят путевку на чемпионат мира с победителем пары Уэльс — Австрия.

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