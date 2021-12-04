Сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу

Сборная Украины по фристайлу выиграла бронзовую медаль в миксте на этапе Кубка мира в финской Руке.



Украинцы в составе Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и Александра Абраменко заняли третье место с результатом в 291,55 балла. Золото выиграл Китай, второе место заняла Россия.

Украина впервые в своей истории выиграла медаль Кубка мира в командных соревнованиях.

Кубок мира. Второй этап. Лыжная акробатика. Микст

1. Китай — 343,24

2. Россия — 326,48

3. Украина (Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Абраменко) — 291,55

В 2022 году фристайл среди смешанных команд дебютирует на Олимпийских играх. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине 4-20 февраля.

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