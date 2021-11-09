Сборная Украины в Одессе поселится в отеле, где жила Сонька Золотая Ручка

Сегодня во второй половине дня национальная сборная Украины вылетит из Киева в Одессу, где 11 ноября ей предстоит встретиться в товарищеском матче с Болгарией.



В Южную Пальмиру сине-желтые прибудут ближе к вечеру. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, местом дислокации команды Александра Петракова станет пятизвёздочный отель «Бристоль», расположенный в историческом центре города, на пересечении старинных улиц — Пушкинской и Бунина. Эта изысканная гостиница, построенная в самом конце ХIX века по проекту знаменитого архитектора Александра Бернардацци, знаменита многими известными постояльцами. В ней останавливались писатели Теодор Драйзер, Анри Барбюс, певец Томас Андерс и даже легендарная Софья Блювштейн, известная в криминальных кругах как Сонька Золотая Ручка. В «Бристоле» также снимался не один фильм, среди которых приключенческая комедия «Дежа вю».

Легендарный отель уже не впервые принимает сборную Украины. В предыдущий раз в «Бристоле» главная команда страны останавливалась в бытность ее рулевым Андрея Шевченко. Это было в ноябре 2016-го, когда на одесском стадионе «Черноморец» она проводила отборочный матч ЧМ-2018 с Финляндией. Одесса, как и «Бристоль», в частности, тогда оказались фартовыми для украинской сборной, победившей финнов 1:0.



Матч со сборной Болгарии станет для Одессы уже шестым по счету с участием национальной сборной. В предыдущих пяти играх наши футболисты неизменно побеждали.

Напомним, что матч Украина — Болгарией не будет показан в прямом эфире по национальному телевидению.

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