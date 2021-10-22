Сборная Украины в ноябре проведет спарринги с Италией и Венгрией

Стали известны соперники хоккейной сборной Украины на международном турнире в Будапеште, который состоится в следующем месяце.

12 ноября подопечные Вадима Шахрайчука сразятся со сборной Италии, а 13 ноября проэкзаменуют хозяев соревнования венгров, сообщает ресурс XSport. Ноябрьский сбор станет этапом подготовки сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В (третий по рангу), который состоится 24 апреля по 1 мая 2022 года в польском городе Катовице. Помимо наших и хозяев турнира, за повышение будут биться сборные Литвы, Японии, Эстонии и Сербии.

Ранее стал известен расширенный список игроков сборной Украины, вызванных на ноябрьский сбор.

Сегодня в Будапеште в рамках Континентального кубка примет старт киевский «Сокол».

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