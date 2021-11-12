Сборная Украины в драматичном матче проиграла Италии в серии буллитов

Завершился матч хоккейного турнира Euro Ice Hockey Challenge, который проходит в Будапеште.

Сборная Украины встречалась с итальянцами. Наша команда по итогам двух периодов уступала сопернику 0:2 (дубль Санны), хотя не уступала по игре.

На 13-й минуте опытнейший Андрей Михнов в большинстве сократил разрыв в счете. А на предпоследней минуте основного времени украинцы забросили две подряд шайбы — Рыбалко в большинстве и оформивший дубль Михнов.

Увы, наши не удержали победу. За секунду до конца третьего периода Мицци перевел матч в овертайм.

Судьба победителя решилась в серии буллитов. Итальянцы реализовали две попытки из пяти, тогда как украинцы не забили ни разу с четырех бросков.

Напомним, что из-за конфликта между «Донбассом» и ФХУ сборная Украины выступает на турнире в Будапеште в заметно ослабленном составе.

Турнир Euro Ice Hockey Challenge

Украина — Италия — 3:4 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)

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