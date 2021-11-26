Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Сборная Украины узнала своего соперника на этой стадии турнира.

Сине-желтые сыграют на выезде с командой Шотландии. В случае прохода в финал отбора на ЧМ-2022, сборная Украины сыграет с победителем пары Уэльс - Австрия.

Полуфиналы отбора на ЧМ-2022

Шотландия – Украина / Уэльс – Австрия

Россия – Польша / Швеция – Чехия

Италия – Северная Македония / Португалия – Турция

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.

Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

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