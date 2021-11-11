Сборная Украины ушла от поражения в конце матча с Болгарией

11 ноября сборная Украины провела товарищеский матч против команды Болгарии. Поединок прошел в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершился вничью со счетом 1:1.

На 35-й минуте болгары открыли счет благодаря точному удару Кирилова. Сборная Украины отыгралась на 80-й минуте. Степаненко дальним ударом сравнял счет.

16 ноября сине-желтые проведут последний матч в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч

Украина – Болгария – 1:1

Голы: Кирилов, 35 (0:1). Степаненко, 80 (1:1).

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