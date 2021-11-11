Сборная Украины ушла от поражения в конце матча с Болгарией

11 ноября сборная Украины провела товарищеский матч против команды Болгарии. Поединок прошел в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершился вничью со счетом 1:1.
На 35-й минуте болгары открыли счет благодаря точному удару Кирилова. Сборная Украины отыгралась на 80-й минуте. Степаненко дальним ударом сравнял счет.
16 ноября сине-желтые проведут последний матч в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
Товарищеский матч
Украина – Болгария – 1:1
Голы: Кирилов, 35 (0:1). Степаненко, 80 (1:1).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.