Сборная Украины упустила победу в матче отбора ЧМ-2023 с Шотландией

26 ноября женская сборная Украины по футболу провела первый матч под руководством нового главного тренера Луиса Кортеса. Сине-желтые сыграли на выезде с Шотландией в рамках квалификации ЧМ-2023.
Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Отметим, что сборная Украины пропустила мяч в компенсированное время.
Сборная Украины занимает третье место в группе В, набрав 4 очка.
В следующем поединка команда Кортеса сыграет на выезде с Венгрией. Матч пройдет 30 ноября.
Отбор ЧМ-2023. Женщины
Группа В
Шотландия – Украина – 1:1
Голы: Кравчук, 22 (0:1). Харрисон, 90+3 (1:1).
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