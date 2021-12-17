Сборная Украины U-20 разгромно проиграла Словении на чемпионате мира

17.12.2021
15:06
Новость
Хоккей
Молодежная сборная Украины провела предпоследний матч на Чемпионате мира по хоккею 2021 в дивизионе IB. Соперником сине-желтых была команда Словении.
Встреча завершилась разгромным поражением Украины U-20 со счетом 4:8.
Украина после побед над Эстонией и Францией точно не вылетит из дивизиона IB, но последний матч с Польшей превратится в формальность.
Чемпионат мира по хоккею U-20
Украина U-20 — Словения U-20 — 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
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