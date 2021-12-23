Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сегодня 23 декабря вышел обновленный рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 25-м месте.
Первое место в рейтинге занимает Бельгия, на втором осталась Бразилия, третья – Франция.
Рейтинг ФИФА на 23.12.2021
1. Бельгия - 1828,45
2. Бразилия - 1826,35
3. Франция - 1786,15
4. Англия - 1755,52
5. Аргентина - 1750,51
6. Италия - 1740,77
7. Испания - 1704,75
8. Португалия - 1660,25
9. Дания - 1654,54
10. Нидерланды - 1653,73
…
25. УКРАИНА - 1535,08
Стоит сказать, что наивысшее положение сборной Украины в рейтинге ФИФА было в 2014 году. Тогда сине-желтые располагались на 16-м месте и были единственной командой в топе, не участвующей в мундиале-2014.
Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф на ЧМ-2022. Соперником сине-желтых стала Шотландия. Поединок пройдет в Глазго 24 марта.
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