Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сегодня 23 декабря вышел обновленный рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 25-м месте.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия, на втором осталась Бразилия, третья – Франция.

Рейтинг ФИФА на 23.12.2021

1. Бельгия - 1828,45

2. Бразилия - 1826,35

3. Франция - 1786,15

4. Англия - 1755,52

5. Аргентина - 1750,51

6. Италия - 1740,77

7. Испания - 1704,75

8. Португалия - 1660,25

9. Дания - 1654,54

10. Нидерланды - 1653,73

…

25. УКРАИНА - 1535,08

Стоит сказать, что наивысшее положение сборной Украины в рейтинге ФИФА было в 2014 году. Тогда сине-желтые располагались на 16-м месте и были единственной командой в топе, не участвующей в мундиале-2014.

Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф на ЧМ-2022. Соперником сине-желтых стала Шотландия. Поединок пройдет в Глазго 24 марта.

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