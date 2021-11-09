Сборная Украины собралась для подготовки к матчам с Венгрией и Италией

В понедельник, 8 ноября, национальная сборная Украины по хоккею начала подготовку к ноябрьским контрольным матчам. Тренировочный сбор проходит в городе Бровары.
Напомним, что главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук вызвал следующих хоккеистов.
Вратари: Дмитрий Кубрицкий, Артур Оганджанян (оба — «Сокол»), Олег Петров («Рулав Одд»).
Защитники: Виталий Андрейкив, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все — «Донбасс»), Денис Матусевич («Мариуполь»), Павел Таран («Краматорск»), Всеволод Толстушко («Кременчуг»), Владислав Герцик, Иван Сысак (оба — «Сокол»), Евгений Ратушный («Днепр»).
Нападающие: Виктор Андрущенко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко (все — «Сокол»), Сергей Бабинец, Роман Благой, Александр Костиков, Вадим Мазур (все — «Мариуполь»), Никита Буценко, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Глеб Кривошапкин, Виталий Лялька, Феликс Морозов, Александр Пересунько, Максим Разумов (все — «Донбасс»), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко (все — «Кременчуг»).
Сборная Украины на турнире в Будапеште сыграет против сборных Венгрии (12 ноября) и Италии (13 ноября). Это будет этап подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1В, который состоится с 25 апреля по 1 мая 2022 года.
Ранее ожиданиями от ноябрьского сбора поделился форвард Роман Благой.
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