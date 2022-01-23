Сборная Украины разгромила сербов в матче чемпионата Европы по футзалу

Завершилась поединок второго тура чемпионата Европы по футзалу.

Сборная Украины, которую не устраивала даже ничья, красиво победила сербов. Как и в матче первого тура с Нидерландами, нашим футзалистам удалось быстро забить — отличился Зварич.

Украинцы выучили уроки первого матча и грамотно действовали по счету. Еще к первому перерыву счет стал 4:0 в пользу наших – забивали Абакшин и Чернявский, также сербы один мяч отправили в свои ворота.

После перерыва сделавший дубль Зварич и Корсунь довершили разгром. Сербы только на предпоследней минуте смогли пробить надежно игравшего вратаря Цыпуна.

28 января в последнем туре сборная Украины встретится с Португалией. У наших и португальцев по три очка, но украинские футзалисты провели на один матч больше, чем будущий соперник, а также сборная Нидерландов. В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

Чемпионат Европы по футзалу, 2-й тур

Сербия — Украина — 1:6 (0:4)

Голы: Томич (39) — Зварич (2, 34), Васич (6, автогол), Абакшин (15), Чернявский (20), Корсунь (40, пустые ворота).

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