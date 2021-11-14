Сборная Украины провела тренировку с тактической нагрузкой

Вчера вечером сборная Украины провела тренировку в полном составе. Все 25 игроков работали на поле НСК «Олимпийский».

Украинская команда больше времени отвела тактической подготовке к поединку с боснийцами, тренерский штаб осуществлял активную ротацию исполнителей в рамках предложенных игровых схем, давая возможность проявить себя всем, сообщает пресс-служба УАФ.

Сегодня, 14 ноября, сине-желтые снова вернутся на НСК «Олимпийский», чтобы провести там заключительную тренировку перед вылетом в Сараево, назначенный на 18:00.

Матч Босния и Герцеговина – Украина пройдет 16 ноября. Начало – в 21:45.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, при каких условиях Украина выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Босния без ЧМ, покер Мбаппе, расклады для Украины: главные результаты матчей за 13 ноября

Матч Босния и Герцеговина – Украина рассудит испанская бригада арбитров

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.