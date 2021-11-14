Сборная Украины провела тренировку с тактической нагрузкой

Вчера вечером сборная Украины провела тренировку в полном составе. Все 25 игроков работали на поле НСК «Олимпийский».
Украинская команда больше времени отвела тактической подготовке к поединку с боснийцами, тренерский штаб осуществлял активную ротацию исполнителей в рамках предложенных игровых схем, давая возможность проявить себя всем, сообщает пресс-служба УАФ.
Сегодня, 14 ноября, сине-желтые снова вернутся на НСК «Олимпийский», чтобы провести там заключительную тренировку перед вылетом в Сараево, назначенный на 18:00.
Матч Босния и Герцеговина – Украина пройдет 16 ноября. Начало – в 21:45.
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