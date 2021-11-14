Сборная Украины провела тренировку перед вылетом в Боснию

Седьмой день собрания сине-желтые начали с утренней тренировки на НСК «Олимпийский». Во время разминки тренеры предложили футболистам игровые упражнения на внимательность и смекалку.
Во время основной части тренировки сине-желтые вернулись к тактической работе, которая и определяет готовность к решающему матчу. Александр Петраков и его ассистенты продолжают тщательную наработку игровой схемы, которую планируется применить в Боснии. Все 25 исполнителей участвуют в процессе, сообщает пресс-служба УАФ.
В 18:00 запланирован вылет из Борисполя в Сараево. Полет будет длиться около двух часов. В столице Боснии сине-желтые разместятся в пятизвездочном отеле Radon Plaza.
Официальная предматчевая тренировка и медиамероприятия украинцы проведут в городе Зеница уже завтра: пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18:30, а тренировка — в 19:00 по киевскому времени (первые 15 минут занятия будут открыты для СМИ).
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября и начнется в 21:45.
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