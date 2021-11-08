Сборная Украины провела первую тренировку на ноябрьском сборе

Национальная сборная провела первую тренировку на сборе. Занятие прошло на поле НТК им. В. Банникова. В нем приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере главной команды страны.

Вечернее занятие началось с обращения главного тренера Александра Петракова, который отметил важность подготовки к решающему матчу групповой стадии отбора. После этого все игроки выполнили комплекс упражнений для разогрева мышц под руководством тренера по физической подготовке Ивана Баштового.

Затем тренеры предложили футболистам поработать в квадрате и во время игровых серий. Трое исполнителей, которые провели вчера 90 минут в поединках за свои клубы — Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбик, — после выполнения беговой работы получили отдых. Тем временем остальная команда завершила тренировку двусторонней игрой для ощущения игрового тонуса и соревновательного характера, сообщает пресс-служба УАФ.

Завтрашний день сборная начнет с утренней тренировки, которая состоится на НСК «Олимпийский». После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице «Бристоль». Следующая часть сбора пройдет в Южной Пальмире и будет включать в себя товарищеский матч с Болгарией 11 ноября.

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