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Сборная Украины проведет два матча Лиги наций во Львове

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
21:23

Исполком УАФ, рассмотрев предложение тренерского штаба Александра Петракова, утвердил, что матчи сборной Украины против Армении и Ирландии пройдут во Львове. Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко.

Встреча с армянами состоится на «Арене Львов» 11 июня, а с ирландцами – 14 июня. Это будут поединки третьего и четвертого туров Лиги наций.

УАФ

Финал Кубка Украины пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 12 мая.

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