Сборная Украины проиграла второй матч на турнире в Польше

Сборная Украины по хоккею провела второй матч на международном турнире в Польше. Соперником команды Вадима Шахрайчука была сборная Франции.

Встреча завершилась поражением Украины со счетом 1:2.

Напомним, что 16 декабря сине-желтые проиграли сборной Венгрии в овертайме.

Украина - Франция 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 36:42 Дюбе - 0:1 (больш), 37:03 Фадеев - 1:1, 46:05 Панс - 1:2

18 декабря Украина сыграет против Польши, нашего соперника на чемпионате мира-2022.

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