Сборная Украины проиграла второй матч на турнире в Польше

17.12.2021
19:05
Новость
Хоккей
Сборная Украины по хоккею провела второй матч на международном турнире в Польше. Соперником команды Вадима Шахрайчука была сборная Франции.
Встреча завершилась поражением Украины со счетом 1:2.
Напомним, что 16 декабря сине-желтые проиграли сборной Венгрии в овертайме.
Украина - Франция 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 36:42 Дюбе - 0:1 (больш), 37:03 Фадеев - 1:1, 46:05 Панс - 1:2
18 декабря Украина сыграет против Польши, нашего соперника на чемпионате мира-2022.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Сборная Украины по хоккею проиграла венграм в матче Рождественского кубка
Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
Сборная Украины U-20 разгромно проиграла Словении на чемпионате мира
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.