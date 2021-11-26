Сборная Украины проиграла в стартовом матче отбора на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу в первом матче квалификации чемпионата мира-2023 в Тбилиси уступила хозяевами площадки – команде Грузии со счетом 83:88.

Самым результативным игроком встречи стал представитель команды Грузии Тадеус Макфадден, который записал на свой счет 27 очков. В составе сборной Украины стоит отметить легкого форварда Богдана Близнюк с 18 пунктами.

В следующем матче Украина дома сыграет против Северной Македонии. Начало встречи в столичном Дворце Спорта в 19:00.

Отбор ЧМ-2023 (первый раунд)

Группа G

1-й тур

Грузия - Украина - 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 22:17)

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