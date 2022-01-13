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Сборная Украины проиграла Сербии в первом матче Евро-2022 по гандболу

Павел Соловей
Павел Соловей
13.01.2022
20:49
Новость
Гандбол

Мужская сборная Украины проиграла Сербии в стартовом матче предварительного раунда чемпионата Европы-2022 со счетом 23:31. На перерыв сербы ушли при счете 17:11.

15 января Украины в матче второго тура сыграет с командой Франции. Начало –в 19:00.

Евро-2022 проходит в пяти городах Венгрии и Словакии. В основной раунд выйдут по две сильнейшие команды из шести квартетов.

Евро-2022

Первый тур

Сербия — Украина — 31:23 (17:11)

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