Сборная Украины проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

Состоялись матчи 3-го тура группы A чемпионата Европы 2022 по футзалу. Сборная Украины проиграла Португалии со счетом 0:1. В параллельном матче Сербия обыграла сборную Нидерландов – 3:2.
Такой исход оказался на руку украинцам. По ходу матча сербы проигрывали с разницей в два мяча, но проявили волю к победе и выиграли свой матч.
Таким образом, Португалия и Украина вышли в четвертьфинал Евро-2022.
Чемпионат Европы-2022 по футзалу
Группа A
3-й тур
Нидерланды – Сербия – 2:3
Украина – Португалия – 0:1
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