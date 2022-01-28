Сборная Украины проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

Состоялись матчи 3-го тура группы A чемпионата Европы 2022 по футзалу. Сборная Украины проиграла Португалии со счетом 0:1. В параллельном матче Сербия обыграла сборную Нидерландов – 3:2.

Такой исход оказался на руку украинцам. По ходу матча сербы проигрывали с разницей в два мяча, но проявили волю к победе и выиграли свой матч.

Таким образом, Португалия и Украина вышли в четвертьфинал Евро-2022.

Чемпионат Европы-2022 по футзалу

Группа A

3-й тур

Нидерланды – Сербия – 2:3

Украина – Португалия – 0:1

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