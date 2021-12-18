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Сборная Украины проиграла Польше на международном турнире

Павел Соловей
Павел Соловей
18.12.2021
21:42
Новость
Хоккей

Сборная Украины по хоккею на международном турнире проиграла Польше со счетом 1:4. Украинская команда завершила год поражением.

Ранее на этом турнире сине-желтые проиграли Венгрии и Франции.

Украина - Польша 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 08:00 Налевайка - 0:1, 08:50 Лищаржик - 0:2, 16:15 Пащ - 0:3, 39:00 Михнов (больш) - 1:3, 50:00 Брынкус - 1:4

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