Сборная Украины проиграла матч за третье место на Евро-2022 по футзалу

06.02.2022
17:11
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В матче за третье место чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины встречалась с Испанией. Поединок завершился поражением украинской команды со счетом 1:4.
Таким образом, Украина заняла четвертое место на Евро-2022.
Чемпионат Европы-2022 по футзалу
Матч за третье место
Испания - Украина - 4:1
Голы: Мельядо, 10, Солано, 18, Ортис, 31, Адольфо, 32 - Чернявский, 17.
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