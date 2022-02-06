Сборная Украины проиграла матч за третье место на Евро-2022 по футзалу

В матче за третье место чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины встречалась с Испанией. Поединок завершился поражением украинской команды со счетом 1:4.

Таким образом, Украина заняла четвертое место на Евро-2022.

Чемпионат Европы-2022 по футзалу

Матч за третье место

Испания - Украина - 4:1

Голы: Мельядо, 10, Солано, 18, Ортис, 31, Адольфо, 32 - Чернявский, 17.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украина с незабитым пенальти достойно уступила России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Видео: как Украина уступила России в полуфинале Евро по футзалу

Глава российского футзала: игроки не повелись на провокации украинских болельщиков

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.