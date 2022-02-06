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Сборная Украины проиграла матч за третье место на Евро-2022 по футзалу

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
17:11
Новость
Другие

В матче за третье место чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины встречалась с Испанией. Поединок завершился поражением украинской команды со счетом 1:4.

Таким образом, Украина заняла четвертое место на Евро-2022.

Чемпионат Европы-2022 по футзалу

Матч за третье место

Испания - Украина - 4:1

Голы: Мельядо, 10, Солано, 18, Ортис, 31, Адольфо, 32 - Чернявский, 17.

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