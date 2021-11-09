Сборная Украины прилетела в Одессу: впереди тренировка и пресс-конференция

Сборная Украины в рамках подготовки к товарищескому матчу против сборной Болгарии, который состоится 11 ноября, прибыла в Одессу, где состоится поединок.

10 ноября у сине-желтых предигровой день со всеми обязательными атрибутами — официальной пресс-конференцией и.о главного тренера Александра Петракова и игрока сборной (начало — в 17.00) и предматчевой тренировкой (начало — в 17.30, первые 15 минут открыты для СМИ). Оба мероприятия пройдут на стадионе «Черноморец».

Утром 12 ноября наша команда планирует вернуться в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 числа в Зенице.

Добавим, что в Одессу сине-желтые прибыли в составе 25 футболистов.





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