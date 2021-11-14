Сборная Украины прибыла в Сараево на матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины вылетела из столичного аэропорта Борисполь в Сараево в 17:55. В столице Боснии и Герцеговины борт с нашей командой приземлился в 18:42 по местному времени.

Пройдя паспортный и вакцинационный контроль и получив багаж, сине-желтые отправились в пятизвездочный отель Radon Plaza, дорога в который заняла не более пяти минут.

Официальная предматчевая тренировка и медиамероприятия украинцы проведут в городе Зеница уже завтра: пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18:30, а тренировка — в 19:00 по киевскому времени (первые 15 минут занятия будут открыты для СМИ).

Матч Босния и Герцеговины – Украина пройдет 16 ноября и начнется в 21:45.

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