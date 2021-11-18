Сборная Украины потеряла одного из ведущих баскетболистов на ближайшие матчи

Форвард «Днепра» Вячеслав Бобров не поможет сборной Украины в ноябрьских отборочных матчах чемпионата мира 2023 года.

29-летний баскетболист получил травму в матче Суперлиги против «Черкасских Мавп», сообщает официальный сайт днепровского клуба. Обследование выявило у Боброва перелом заднего края большеберцовой кости без смещения. Этот диагноз означает, что форвард «Днепра» не появится на паркете до конца года.

Сборная Украины сыграет отборочные матчи ЧМ-2023 против Грузии (26 ноября) и Северной Македонии (29 ноября). Бобров считался одним из ведущих игроков атаки нашего «национала». Он попал в расширенный состав на ноябрьские матчи квалификации.

Также сегодня состоялись два матча в рамках Суперлиги.



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