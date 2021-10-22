Сборная Украины попала в первую корзину второго дивизиона Лиги Наций

16 декабря в швейцарском городе Монтре состоится жеребьевка третьего по счету розыгрыша Лиги Наций.
Сборная Украины согласно рейтинга попала в первую корзину Лиги В. Наши точно избегут встречи с командами Швеции, Исландии и Боснии и Герцеговины.
Напомним, что по итогам первой Лиги Наций Украина, опередив в группе Чехию и Словакию, повысилась в Лигу А — сильнейшую в турнире. Увы, удержаться в элите главной команды нашей страны не удалось. Украинцам удалось обыграть Швейцарию и Испанию, однако решающим стало скандальное техническое поражение от тех же швейцарцев.
Повышаются в Лигу А только победители групп, понижаются в Лигу С те, кто займут четвертые места в своих квартетах.
Групповой этап третьей по счету Лиги Наций начнется 2 июня, а закончится 27 сентября. По итогам стыковых матчей, в которых примут участие 12 команд, будут разыграны три путевки на Евро-2024.
Победителями предыдущих розыгрышей Лиги Наций становились сборные Португалии (2019 год) и Франции (2021 год).
Ранее стало известно, когда пройдет жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года.
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