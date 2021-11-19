Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась на одно место и теперь занимает 25-ю позицию в рейтинге национальных сборных ФИФА по итогам ноябрьских матчей. Среди представителей УЕФА желто-синие занимают 15-ю строчку.



В ноябре команда Александра Петракова победила Боснию и Герцеговину (2:0) в заключительном матче группового раунда отбора на чемпионат мира-2022. Также сине-желтые сыграли вничью с Болгарией (1:1) в товарищеском поединке.

В отборе на ЧМ-2022 Украина заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф квалификации. Жеребьевка этой стадии отбора состоится 26 ноября.

Команда Александра Петракова будет в числе несеяных команд. Потенциальные соперники Украины в первом стыковом матче — Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.



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