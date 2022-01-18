Сборная Украины подготовку к матчу плей-офф против Шотландии начнет на базе «Шахтера»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вместе со своим тренерским штабом начал подготовку к первому матчу плей-офф чемпионата мира против сборной Шотландии.



Ранее, чтобы качественнее подготовиться к визиту в Британию, Александр Петраков обратился к руководству клубов Премьер-лиги с просьбой перенести три матча 22 тура чемпионата, которые должны состоятся 19 марта: «Днепр-1» – «Шахтер», «Металлист 1925» – «Динамо» и «Десна» – «Ворскла».

Получив добро от клубов УПЛ, тренерский штаб планирует начать подготовку к игре с шотландцами за шесть дней до игры в Глазго. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, предварительная дата сбора команды – 18 марта. По предварительной информации, начать тренировочный процесс «сине-желтые» планируют на загородной базе донецкого «Шахтера» в Святошино под Киевом. Так же обсуждается вариант, что сборная не будет выезжать в Британию заблаговременно, а проведет все дни подготовки к матчу с Шотландией в Киеве.

Добавим, что в случае победы над шотландцами 24 марта, Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.

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