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Украина — Северная Македония: квалификация ЧМ-2023
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Сборная Украины победила Северную Македонию в отборе на ЧМ-2023

Павел Соловей
Павел Соловей
29.11.2021
20:56
Новость
Баскетбол

В матче квалификации чемпионата мира-2023 сборная Украины в Киеве обыграла Северную Македонию со счетом 78:61. Сине-желтые одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата мира.

Самым результативным игроком матча в составе Украины стал центровой «Гран-Канарии» Артем Пустовой. В его активе 18 очков.

Это первая победа Украины в группе G. В стартовом матче отбора команда Багатскиса на выезде уступила Грузии - 83:88.

Следующий матч отбора на чемпионат мира-2023 Украина проведет на выезде против Испании 24 февраля.

Отборочный турнир чемпионата мира

Группа G

Украина – Северная Македония – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

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