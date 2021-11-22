Сборная Украины победила на командном чемпионате Европы по шахматам

Мужская сборная Украины выиграла у сборной Армении со счетом 3:1 в 9-м туре чемпионата Европы по шахматам и стала победителем турнира.



Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук одержали командную победу на континентальном первенстве по шахматам. Вторыми стали французы, третьими – поляки.

Женская сборная заняла 4-е место на командном чемпионате Европы.

Результаты после 9 туров

1. Украина – 14 (212,5 – дополнительный показатель)

2. Франция – 14 (207,5)

3. Польша – 13 (192,5)

4. Испания – 13 (190,0)

5. Азербайджан – 12 (224,0)

6. Россия – 12 (206,5)

Чатеж, Словения. Мужчины. 9-й тур

Антон Коробов (Украина) – Габриель Саркисян (Армения) – 1:0

Андрей Волокитин (Украина) – Хаик Мартиросян (Армения) – 1:0

Кирилл Шевченко (Украина) – Роберт Ованисян (Армения) – 1/2:1/2

Владимир Онищук (Украина) – Самвел Тер-Сахаян (Армения) – 1/2:1/2

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.