Сборная Украины по шахматам обыграла россиян на чемпионате Европы

Мужская сборная Украины по шахматам обыграла Россию в седьмом туре командного чемпионата Европы, который проходит в словенском Чатеже.



19-летний украинец Кирилл Шевченко принес сборной Украины победу, одолев россиянина Кирилла Алексеенко. Остальные партии завершились вничью.

По итогам 7-го тура Украина вышла в лидеры чемпионата и опережает Россию на одно очко (2,5:1,5).

Чатеж, Словения. Мужчины

7-й тур

АНДРЕЙ ВОЛОКИТИН (УКРАИНА) – АЛЕКСАНДР ГРИЩУК (РОССИЯ) – 1/2:1/2

ЮРИЙ КУЗУБОВ (УКРАИНА) – ДАНИИЛ ДУБОВ (РОССИЯ) – 1/2:1/2

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО (УКРАИНА) – КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕНКО (РОССИЯ) – 1:0

ВЛАДИМИР ОНИЩУК (УКРАИНА) – ВЛАДИСЛАВ АРТЕМЬЕВ (РОССИЯ) – 1/2:1/2

Лидер женской сборной Украины Анна Ушенина сдала положительный тест на COVID-19. Ее место займет Анна Музычук, которая отыграет концовку турнира.

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