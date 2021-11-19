Сборная Украины по шахматам обыграла россиян на чемпионате Европы

Мужская сборная Украины по шахматам обыграла Россию в седьмом туре командного чемпионата Европы, который проходит в словенском Чатеже.
19-летний украинец Кирилл Шевченко принес сборной Украины победу, одолев россиянина Кирилла Алексеенко. Остальные партии завершились вничью.
По итогам 7-го тура Украина вышла в лидеры чемпионата и опережает Россию на одно очко (2,5:1,5).
Чатеж, Словения. Мужчины
7-й тур
АНДРЕЙ ВОЛОКИТИН (УКРАИНА) – АЛЕКСАНДР ГРИЩУК (РОССИЯ) – 1/2:1/2
ЮРИЙ КУЗУБОВ (УКРАИНА) – ДАНИИЛ ДУБОВ (РОССИЯ) – 1/2:1/2
КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО (УКРАИНА) – КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕНКО (РОССИЯ) – 1:0
ВЛАДИМИР ОНИЩУК (УКРАИНА) – ВЛАДИСЛАВ АРТЕМЬЕВ (РОССИЯ) – 1/2:1/2
Лидер женской сборной Украины Анна Ушенина сдала положительный тест на COVID-19. Ее место займет Анна Музычук, которая отыграет концовку турнира.
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