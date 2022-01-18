Фрибет 3000 UAH
Арсенал — Ливерпуль
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие

Сборная Украины по лыжным гонкам завоевала шесть лицензий на Олимпийские игры

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
20:10
Новость
Другие

Стал известен состав сборной Украины по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.

Украина будет представлена в 11 медальных дисциплинах из 12 возможных. В составе нашей команды выступят 6 лыжников.

Мужчины:

Алексей Красовский

Руслан Перехода

Женщины:

Марина Анцибор

Виктория Олех

Юлия Кроль

Валентина Каминская

Для Анцибор эти Игры станут четвертыми в карьере. Красовский и Каминская будут в третий раз выступать на Олимпиаде, а Перехода – во второй раз.

Дебютанты в составе этой команды – Олех и Кроль.

Украина не будет представлена только в мужской эстафете (только 2 украинца квалифицировались, для эстафеты – нужно четыре).

Отметим, что Украина ни разу не завоевывала олимпийских наград в лыжных гонках.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи