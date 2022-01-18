Сборная Украины по лыжным гонкам завоевала шесть лицензий на Олимпийские игры

Стал известен состав сборной Украины по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.



Украина будет представлена в 11 медальных дисциплинах из 12 возможных. В составе нашей команды выступят 6 лыжников.

Мужчины:

Алексей Красовский

Руслан Перехода

Женщины:

Марина Анцибор

Виктория Олех

Юлия Кроль

Валентина Каминская

Для Анцибор эти Игры станут четвертыми в карьере. Красовский и Каминская будут в третий раз выступать на Олимпиаде, а Перехода – во второй раз.

Дебютанты в составе этой команды – Олех и Кроль.

Украина не будет представлена только в мужской эстафете (только 2 украинца квалифицировались, для эстафеты – нужно четыре).

Отметим, что Украина ни разу не завоевывала олимпийских наград в лыжных гонках.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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