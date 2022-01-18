Сборная Украины по лыжным гонкам завоевала шесть лицензий на Олимпийские игры

Стал известен состав сборной Украины по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.
Украина будет представлена в 11 медальных дисциплинах из 12 возможных. В составе нашей команды выступят 6 лыжников.
Мужчины:
Алексей Красовский
Руслан Перехода
Женщины:
Марина Анцибор
Виктория Олех
Юлия Кроль
Валентина Каминская
Для Анцибор эти Игры станут четвертыми в карьере. Красовский и Каминская будут в третий раз выступать на Олимпиаде, а Перехода – во второй раз.
Дебютанты в составе этой команды – Олех и Кроль.
Украина не будет представлена только в мужской эстафете (только 2 украинца квалифицировались, для эстафеты – нужно четыре).
Отметим, что Украина ни разу не завоевывала олимпийских наград в лыжных гонках.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.