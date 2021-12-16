Сборная Украины по хоккею проиграла венграм в матче Рождественского кубка

16 декабря в польском Битоме сборная Украины сыграла с командой Венгрии матч Рождественского кубка.



Венгры выиграли первый период благодаря точному броску Поппа. Во втором периоде голов не было. В третьей 20-минутке украинцы сравняли счет – точно бросил шайбу Благой. Но в овертайме верх взяли венгры – точный бросок в активе Крайсса. Как итог победа Венгрии со счетом 2:1.

Рождественский кубок

Венгрия – Украина - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0 ОТ)

Шайбы: Попп, 09:10, Крайсс, 64:52 – Благой, 42:33.

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