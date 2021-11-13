Сборная Украины по хоккею проиграла венграм

Сегодня, 13 ноября, сборная Украины провела второй матч на турнире Euro Hockey Challenge, который проходит в Будапеште, Венгрия.



Украина проиграла Венгрии, которая выступает в дивизионе 1А – 1:2.

Euro Hockey Challenge. Будапешт, Венгрия

12-13 ноября. Второй матч

Украина – Венгрия – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Галло (Гарат, Себок, больш.), 00:53; 1:1 Михнов (Смирнов, Мажуга, больш.), 6:20; 2:1 Галло (Себок, Винс, больш.), 24:03;

Украина: Петров (Кубрицкий); Матусевич – Рыбалко, Алексеев – Мажуга, Ратушный – Толстушко, Смирнов – Сысак; Лялька-Нименко-Павленко, Кузьменко – Михнов – Рубан, Гриценко – Савченко – Ворона, Благой – Костиков – Мазур.

К слову, в первом матче турнира Украина уступила по буллитам Италии, которая играет в элитном эшелоне – 3:4 ОТ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.