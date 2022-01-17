Сборная Украины по гандболу завершила чемпионат Европы с нулем очков

Завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Украины в венгерском городе Сегед играла со сборной Хорватии. Чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, нашим надо было побеждать с разницей в 13 мячей. Однако именно с такой разницей в итоге победили хорваты.

Соперник Украины изначально был явным фаворитом и уверенно доказал свой перевес, увеличивая отрыв по ходу матча.

Ранее наша сборная проиграла сербам (23:31) и французам (23:36). Украина завершила чемпионат Европы с нулем очков, однако все команды группы априори котировались выше наших.

Чемпионат Европы-2022, групповой этап, 3-й тур

Украина — Хорватия — 25:38 (13:18, 12:20)

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