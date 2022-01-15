Сборная Украины по гандболу проиграла на Евро французам

15 января мужская сборная Украины по гандболу провела второй матч на чемпионате Европы-2022. Украина проиграла Франции – 23:36.



Команда Франции на Олимпиаде в Токио завоевала золото.

Чемпионат Европы-2022. Групповой этап. Второй матч

Франция – Украина – 36:23 (17:11, 19:12)

Франция: Жерар, Пардин, Ленне (1), Минн (4), Лагард (4), Ричардсон (4), Мем (2), Турна (1), Мае, Фабрегас (3), Деска (4), Порте (2), Кунку (3), Нахи (5), Конан, Брие (3).

Украина: Комок, Вьюник, Касай (1), Артеменко (2), Ильченко (1), Бурзак (2), Тютюнник, Глушак, Близнюк (2), Тильте (2), Миноцкий, Залевский (2), Горига (7), Турченко (3), Буйненко, Донцов (1).

Турнирная таблица

1. Франция – 2 игры/ 4 очка

2. Сербия – 1/ 2 очка

3. Хорватия – 1/0

4. Украина – 2/0

В первом матче национальная команда проиграла Сербии.

17 января сборной Украины предстоит матч с Хорватией. В следующий групповой этап выйдут по две лучшие команды из шести групп.

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