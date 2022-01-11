Сборная Украины по гандболу определилась с составом на Евро-2022

Опубликован состав мужской сборной Украины на гандбольный чемпионат Европы. В итоговую заявку нашей национальной команды вошли 18 игроков.
Вратари: Геннадий Комок, Максим Вьюник (оба — «Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румыния);
Левые крайние: Александр Касай («Мотор»), Дмитрий Артеменко («Динамо» Астрахань, Россия);
Линейные: Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба — «Мотор»);
Правые крайние: Эдуард Кравченко («Мотор»), Даниил Глушак («Драгунас», Литва), Илья Близнюк («Мотор-Политехника»);
Разыгрывающие: Александр Тильте («Мотор»), Тарас Миноцкий («Уния Тарнув», Польша), Владислав Залевский («Динамо» Астрахань, Россия);
Левые полусредние: Дмитрий Горига, Игорь Турченко (оба — «Мотор»), Евгений Буйненко (Маккаби Димона, Израиль);
Правый полусредний: Владислав Донцов (Мотор).
Сборная Украины проведет свои матчи в венгерском городе Сегед. 13 января наши стартуют матчем с Сербии. Далее украинцы сразятся с Францией (15 января) и Хорватией (17 января). В плей-офф турнира выходят две лучшие команды группы.
Ранее были отменены спарринги сборной Украины против сборной Швейцарии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.