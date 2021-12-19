Сборная Украины по футзалу выиграла у Азербайджана в спарринге

Сборная Украины по футзалу провела второй спарринг против Азербайджана. В Баку «желто-синие» победили соперника со счетом 5:1.



Уверенную победу команде Александра Косенко принесли точные удары Петра Шотурмы, Даниила Абакшина, Игоря Корсуна, Александра Сухова, а также автогол игрока сборной Азербайджана Галло.

Это вторая победа Украины над Азербайджаном за два дня. Вчера украинцы выиграли со счетом 4:0.

Футзал. Товарищеский матч

Азербайджан — Украина — 1:5

Голы: Галло, 20 – Шотурма, 6, Галло, 23 (автогол), Абакшин, 24, Корсун, 32, Сухов, 40.

Команда Косенко провела два спарринга с Азербайджаном в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2022. Украина попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Португалией и Сербией.

Континентальное первенство пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.



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