Сборная Украины по футзалу вошла в топ-8 в обновленном рейтинге УЕФА

09.02.2022
09:54
Новость
Другие
Сборная Украины по футзалу расположилась на восьмом месте в обновленном рейтинге национальных команд от УЕФА. Возглавляет рейтинг Португалия, которая стала чемпионом Европы.
Сборная Украины заняла четвертое место на Евро-2022 по футзалу, который недавно завершился в Нидерландах.
В четвертьфинале команда Александра Косенко обыграла Казахстан (5:3), а в полуфинале уступила России (2:3).
В матче за бронзовые награды континентального первенства сине-желтые уступили Испании (1:3).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Сборная Украины проиграла матч за третье место на Евро-2022 по футзалу
Португалия победила Россию и во второй раз подряд стала чемпионом Европы по футзалу
УЕФА проведет дисциплинарное расследование по матчу Украина — Россия на чемпионате Европы по футзалу
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.