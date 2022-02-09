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Сборная Украины по футзалу вошла в топ-8 в обновленном рейтинге УЕФА

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
09:54
Новость
Другие

Сборная Украины по футзалу расположилась на восьмом месте в обновленном рейтинге национальных команд от УЕФА. Возглавляет рейтинг Португалия, которая стала чемпионом Европы.

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Сборная Украины заняла четвертое место на Евро-2022 по футзалу, который недавно завершился в Нидерландах.

В четвертьфинале команда Александра Косенко обыграла Казахстан (5:3), а в полуфинале уступила России (2:3).

В матче за бронзовые награды континентального первенства сине-желтые уступили Испании (1:3).

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