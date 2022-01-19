Сборная Украины по футзалу стартовала с поражения на чемпионате Европы

19 января сборная Украины по футзалу стартовала на чемпионате Европы. Первым соперником сине-желтых стал хозяин континентального первенства – команда Нидерландов.

Матч прошел в Амстердаме на арене «Ziggo Dome» и завершился минимальным поражением сборной Украины со счетом 2:3.

Отметим, что украинцы первыми открыли счет в начале игры, однако потом пропустили три мяча в свои ворота. Сборная Украины в конце матча сумела сократить счет, но времени уйти от поражения уже не хватило.

23 января сборная Украины сыграет с командой Сербии.

Евро-2022

Группа А

1-й тур

Нидерланды – Украина – 3:2

Голы: Саадуни (22), Аттаиби (24), Бузамбу (30) – Зварич (1), Шотурма (37)

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