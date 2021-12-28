Сборная Украины по биатлону стала второй в масс-старте «Рождественской гонки»

В Рупольдинге проходит «Рождественская гонка». Украину в ней представляют Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.



В масс-старте Украина заняла второе место, с отставанием от первой позиции в 1.16,6.

«Рождественская гонка». (Рупольдинг, Германия). Масс-старт

1. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия-2) – 31.04,4 (0)

2. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.16,6 (7)

3. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 1.17,6 (5)

4. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.22,1 (7)

Маркета Давидова / Михал Крчмаж (Чехия) – 1.39,6 (8)

6. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 1.40,0 (6)

7.Лена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.48,6 (7)

8. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия-1) – 2.29,7 (7)

9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.58,4 (9)

Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия) – не финишировали

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