Сборная Украины по биатлону стала второй в масс-старте «Рождественской гонки»

В Рупольдинге проходит «Рождественская гонка». Украину в ней представляют Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
В масс-старте Украина заняла второе место, с отставанием от первой позиции в 1.16,6.
«Рождественская гонка». (Рупольдинг, Германия). Масс-старт
1. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия-2) – 31.04,4 (0)
2. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.16,6 (7)
3. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 1.17,6 (5)
4. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 1.22,1 (7)
Маркета Давидова / Михал Крчмаж (Чехия) – 1.39,6 (8)
6. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 1.40,0 (6)
7.Лена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.48,6 (7)
8. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия-1) – 2.29,7 (7)
9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.58,4 (9)
Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия) – не финишировали
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