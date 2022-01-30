Сборная Украины по биатлону стала восьмой в гонке, которую выиграла Норвегия

30 января в рамках чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере прошла смешанная эстафета.



Украину представили на трассе:

3-1. Виталий Труш

3-2. Тарас Лесюк

3-3. Ольга Абрамова

3-4. Анастасия Меркушина

Победу одержала Норвегия, второй стала Германия, третьей – Швейцария.

Труш лидировал после первого огневого рубежа, однако уже на втором воспользовался тремя запасными патронами, что отбросило его на 6-ю позицию. Передал эстафету украинец 5-м.

Лесюк вышел вторым после первой стрельбы, на втором огневом рубеже украинец вынужден был уйти на 2 штрафных круга и вышел на 6-й позиции. После этапа Лесюка Украина шла 6-й.

Абрамова ушла на один штрафной круг после первой стрельбы, а после второй – еще на 3. В итоге, после третьего этапа национальная сборная была 10-й.

Меркушина чисто прошла лежку, но ушла на круг после второго огневого рубежа и финишировала 8-й.

Чемпионат Европы по биатлону. Арбер, Германия. Смешанная эстафета

1. Норвегия – 1.17.44,9 (2+11)

2. Германия – 18.6 (2+13)

3. Швейцария – 4.53,7 (5+18)...

8. Украина – 6.09,1 (7+16)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.